Un bloque de 11 pisos asequibles para jóvenes en Galera, listo a final de 2027

La cooperativa Tau Catalunya Sostenible iniciará de forma inminente, tan pronto como la Paeria les conceda licencia, la construcción de un edificio de 11 pisos de alquiler de protección oficial para menores de 35 años, con 11 plazas de aparcamiento de coches, 4 de motos y 8 de bicis, en el solar entre plaza de l’Ereta y las calles Galera y Alsamora, en pleno Barri Antic. Así lo indicó ayer su presidente, Miquel Àngel Pigem, que detalló que todos tendrán dos habitaciones y terraza. Habrá de 60,30 m2 de superficie útil con una renta mensual de 538,90 euros (incluye los gastos de comunidad); de 59,75 m2 a 526,41 euros; de 57,85 m2 a 511; y de 55,65 m2, a 493,71. El parking cuesta 49,90 euros al mes. En verano prevén levantar ya la estructura y la cubierta del inmueble, la fachada y los cierres estarán a final año y esperan adjudicarlos en octubre o noviembre de 2027.

La Paeria acordó con la cooperativa la cesión de superficie del solar por 75 años por un euro y el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que este edificio debe ser “el símbolo de la recuperación de la habitabilidad”. Recordó que en la calle Cavallers ya han firmado con otra promotora la construcción de 20 pisos, que en breve ya habrán entregado las llaves de los 142 de Els Mangraners. Asimismo, afirmó que actualmente hay 896 viviendas en construcción en la ciudad de Lleida, de los cuales 159 asequibles, y están en trámite otras 190. “Queremos llegar al 50% para salir de la situación mercado tensionado y auguro que seremos la primera ciudad del Estado” en lograrlo, indicó.