Acusados de estafar 6,2 millones a energéticas

La Fiscalía solicita sendas condenas de diez años de prisión y el pago de una indemnización de casi 6,2 millones de euros para dos administradores de una empresa de comercialización de energía leridana acusados de sendos delitos continuados de estafa agravada y apropiación indebida. Está previsto que el juicio se celebre los próximos miércoles 25 y jueves 26 de febrero en la Audiencia de Lleida.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2010 y 2016 y, según el escrito de acusación del Ministerio Público, después de que los dos acusados crearan una sociedad mercantil que se dedicaba comercializaba energía. “De común acuerdo, idearon un plan para beneficiarse ilícitamente”, según el escrito, y declararon consumos a la suministradora de energía inferiores a los que tenían los consumidores finales.

Según la Fiscalía, se detectó un primer supuesto fraude en 2012 que había generado un perjuicio de 70.519 euros a la eléctrica y por la que fueron inhabilitados entre octubre y mayo de 2012. Sin embargo, siempre según la versión del Ministerio Público, crearon una segunda mercantil en octubre de 2012 en la misma sede que la anterior y con más de la mitad de los anteriores clientes con la que siguieron con la misma práctica hasta abril de 2016. Acabaron generando, según la acusación pública, un perjuicio a sendas distribuidoras de energía de 2,2 y 3,9 millones de euros.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita que sean condenados por los delitos continuados de estafa y apropiación indebida agravados (cinco años de cárcel por cada delito) al pago de sendas multas de 6.000 euros y a que indemnicen a las distribuidoras con 6,17 millones de euros. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción 4 de Lleida.