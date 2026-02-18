La calle Comtes d’Urgell, patas arriba por obras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La calle Comtes d'Urgell sigue patas arriba en el tramo entre el Parc de les Vies y Príncep de Viana tanto por las obras de la nueva estación de autobuses como por los trabajos para ampliar sus aceras. Sobre esta última actuación, el consistorio empezó las obras a mediados del pasado diciembre, que consisten en ampliar sus aceras hasta los 2,9 metros de ancho a ambos lados así como la plantación de 22 árboles. Estos trabajos forman parte del proyecto de ampliación del carril bici de Prat de la Riba, ya que este también se ha prolongado por el Parc de les Vies. Paralelamente, se está ultimando el acceso peatonal alternativo de la nueva estación de buses, que da a Comtes d'Urgell y es como una boca de metro. Su construcción ya está en su fase final, ya que la previsión de la Generalitat es inaugurar la nueva terminal durante el próximo marzo.