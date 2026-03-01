Adiós al apeadero de Saracíbar

Con la estación de buses ya inaugurada y operativa a partir de mañana, el viejo y destartalado apeadero de la calle Saracíbar afronta sus últimos días acogiendo las operadoras que progresivamente se mudarán a la nueva. Abierta el 24 de marzo de 1972, se construyó donde estaba el mercado de Sant Lluís y la financiaron los comerciantes de la calle Sant Antoni y la cooperativa Nuestro Hogar. Supuso la revitalización de la zona “a nivel de movilidad, pero no como polo comercial”. Así lo recuerda el que fuera gerente y consejero de la cooperativa que la gestionó hasta 2022, cuando pasó a manos municipales, Manuel de Sárraga. Antes de que existiera esta terminal que hace cuatro años pasó a ser un apeadero “los autobuses aparcaban entre lo que es la plaza de la subdelegación del Gobierno y el Banc Sabadell, entre la Rambla Ferran y el río” y que “en un pequeño local de la calle Comerç se vendían los billetes”.

Durante décadas la estación de Saracíbar funcionó con relativa normalidad, pero la falta de mantenimiento del edificio provocó una rápida degradación a partir de los años 2000. Tras la pandemia de la Covid la Paeria y la Generalitat empezaron los trámites para hacer una nueva. Ahora, la intención del ayuntamiento es darle un nuevo uso a este espacio, que se definirá cuando acabe el proceso participativo iniciado hace más de un año. “Es una buena noticia que quieran hacer algo con el edificio”, dijo de Sárraga. “El peligro que existe es que se cierre y se convierta en un refugio de ratas y palomas que puedan ir entrando por el techo”, añadió.