En vigor mañana la ordenanza para agilizar la instalación de empresas

Mañana entrará en vigor la ordenanza de Impulso Económico para proyectos de Interés Estratégico Local, que tiene como objetivo reducir a la mitad el tiempo de los trámites municipales y simplificar la burocracia para atraer inversiones e impulsar la competitividad del término de Lleida, fomentar, retener talento y crear ocupación de calidad.

El alcalde, Fèlix Larrosa, recordó que esta normativa es pionera en todo el Estado, y afirmó que están “preparados para que Lleida sea en los próximos años líder en atracción de inversiones, algunas de carácter internacional”.

Las empresas interesadas deben hacer la solicitud a través de la sede electrónica de la Paeria y adjuntar una memoria y la documentación que acredite que cumple los requisitos para ser considerada estratégica (ver claves). El director adjunto de Promoción de la Ciudad, Miguel Luis Lapeña, aseguró que “en solo diez días” la oficina Invest in Lleida and Talent decidirá si el proyecto se incluye en esta vía rápida o no. Este ente está trabajando con 24 proyectos con una inversión global de 172 millones.

Larrosa indicó que prevén también convenios con la agencia de crecimiento de empresas de la Generaliat, Acció, y con la Cámara de Comercio. Añadió que están tejiendo alianzas con Icex (España Exportación e Inversiones), los puertos de Barcelona y Tarragona y Aeroports de Catalunya.