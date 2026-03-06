Aprobado el proyecto del vial de acceso a Torre Salses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La junta de gobierno local aprobó ayer inicialmente el proyecto de ampliación de la avenida Víctor Torres, entre la LL-11 y la avenida Pla d'Urgell, que tiene un presupuesto de 5.632.625,76 euros y una superficie de 33.100 m2 . Este vial será el nuevo acceso al plan de Torre Salses, zona donde la semana pasada Promenade puso la primera piedra de su parque comercial y de ocio de más de 50.000 m2 y en la que la Paeria tiene parcelas en venta para viviendas.

El vial Víctor Torres pasará a tener dos carriles de circulación por sentido, así como un carril bici unidireccional a nivel de calzada. Las intersecciones con las calles Palauet y Pla d’Urgell se resolverán, tal como prevé el planeamiento, con dos rotondas que permitirán regular todos los movimientos de peatones y vehículos. El projecte contempla también la prolongación de la calle Els Alamús hasta conectarlo con el nuevo vial Víctor Torres.

A partir de ahora se iniciará el trámite para obtener la autorización de usos y obras provisionales ante la comisión territorial de Lleida y el proyecto se someterá a información pública durante 30 días hábiles.

Por otra parte, la junta de gobierno también dio luz verde a la ocupación temporal para la cesión de uso común de las instalaciones municipales del campo de fútbol municipal de La Bordeta y el campo anexo, situado en las fincas municipales de Sant Vicent de Paül 2 y avenida Artesa 57. La Unió Esportiva Bordeta podrá usar ambas instalaciones para su actividad deportiva durante los próximos cuatro años.