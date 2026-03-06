Conflicto laboral en las residencias públicas de Balàfia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El comité de empresa de las residencias Balàfia I y II, gestionadas por la empresa pública GSS y que tienen unos 150 empleados, anunció ayer próximas movilizaciones en desacuerdo con la propuesta de aumento salarial para este año, que es del 2,5%, cuando el convenio Gercat, del que forman parte y que engloba a las residencias en las que al menos un 60% de su facturación es de origen público, fija un 4,37%. Una portavoz indicó que GSS alega que se benefician de mejoras con respecto al convenio marco, pero reclamó que, teniendo en cuenta que forman parte de una firma 100% pública que gestiona los hospitales Santa Maria, de Tremp y La Seu, deberían regirse por el convenio del Siscat, que afecta a los centros sanitarios de uso público. “Parece que los trabajadores de residencias no importamos a nadie, que GSS nos tiene como apéndice”, afirmó.

Directivos de GSS destacaron que un decreto del Govern establece que el aumento de este año para los trabajadores públicos no puede superar el 2,5% y que la ley impide aplicar el convenio del Siscat al sector residencial. “No nos podemos saltar la ley”, dijeron. Afirmaron que cuando fue posible incluyeron mejoras en “todos los conceptos” sobre el convenio del Gercat que permiten que un gerocultor cobre 1.450 € más al año de lo fijado, un 8% más, y que la diferencia es mayor en otras categorías. “Destinamos un 75% de lo que facturamos a la masa salarial, cuando la media del sector es del 66%”, señalaron, y añadieron que la ratio de personal por usuarios también es más alta y que es la primera vez que el convenio estipula una subida mayor que en la administración.