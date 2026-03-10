Cinco cierres en la Zona Alta

Cinco de las tiendas más longevas de la Zona Alta han cerrado o lo harán próximamente por distintas razones, como la jubilación de sus dueños y la dificultad para encontrar personal. La más histórica es Calçats Espuña, en la avenida Doctor Fleming, que ya ha bajado definitivamente la persiana después de 75 años en la ciudad a cargo de tres generaciones de la misma familia. Su responsable, Jordi Serra, valora que el comercio ha cambiado “como de la noche al día” desde entonces, ya que “cuando abrimos nuestra primera tienda en la calle Major no había tantas tiendas ni tantos productos, todo era mucho más reducido y accesible”, afirma. En cambio, ahora “existen muchos canales de venta, el pastel se tiene que repartir entre muchos y cada tienda se tiene que diferenciar”, valora.

La familia Espuña abrió en 1950 su primer establecimiento en el Eix Comercial, que mantuvo hasta 2014. La de la Zona Alta, mientras, tenía 37 años. Serra explica que la han cerrado por motivos personales y asegura estar “satisfecho y orgulloso del trato personalizado que hemos dado a los clientes, conocía a más del 90% y muchos han acabado siendo amigos”.

Otro comercio mítico del barrio que desaparecerá al fin de la próxima temporada de verano es la tienda de ropa La Percha, en la calle Vallcalent. Su propietaria, Rosabel Trench, fue la cofundadora de la asociación de comerciantes de la Zona Alta en 2008. Ahora, tras 52 años en el gremio, se jubila y no da continuidad a la tienda porque no encuentra relevo. “Me da mucha pena, el comercio es mi pasión y es a lo que me he dedicado siempre”, explica. Trench empezó a trabajar hace 29 años en su negocio, que su hermana fundó hace más de 40 años. “Los números me van saliendo bien y podría seguir, las personas valoran el servicio adicional de enseñar los productos y asesorar”, asegura. No obstante, muestra su preocupación por la llegada del centro comercial de Torre Salses, que “matará el comercio de Lleida”, cree.

Asimismo, la tienda de ropa made in Spain Andrea Xilf, en Doctor Fleming, echará la persiana el 31 de marzo tras once años, pese a la “clientela fiel” y la “buena acogida”. Su dueña, Andrea Montero, destaca la dificultad de encontrar personal, razón por la que decidió dedicarse completamente a su estudio de fotografía. Además, “no quería esperar a la llegada de Torre Salses”, añadió. Montero prevé traspasar su local y señala que ya hay algunos interesados para situar una nueva tienda de ropa.

Las otras tiendas de la Zona Alta que han cerrado recientemente son la mercería Serret i Rogés, en la calle Torres de Sanui, por jubilación tras 36 años abierta; y la tienda de ropa Inssinua, en Rovira Roure.