Atracan a punta de pistola una gasolinera en Els Mangraners

Los Mossos d'Esquadra investigan un atraco a punta de pistola que hubo el domingo por la mañana en la gasolinera Repsol de Els Mangraners, según ha podido saber este periódico. Dos encapuchados sustrajeron la recaudación tras intimidar a una empleada con un arma corta de fuego, que se desconoce si era real o simulada.

El asalto se produjo alrededor de las 10.00 horas en la estación de servicio que hay junto a la carretera N-240, cuando dos individuos, que iban encapuchados y con ropa oscura, accedieron al interior de la tienda, se dirigieron a la empleada, uno de ellos se sacó una pistola que llevaba escondida y exigió a la mujer que le diera el dinero de la caja registradora. Posteriormente, cogieron el dinero y se fueron corriendo. La empleada avisó al 112. Al lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, que hicieron una búsqueda sin éxito por la zona. También acudieron investigadores de la Policía catalana, que se entrevistaron con la víctima y testigos para que hicieran una descripción de los ladrones y hacia donde habían huido. Los agentes visionaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. La investigación sigue abierta y ayer no habían trascendido detenciones.

Este no es el primer robo registrado en esta gasolinera. En julio de 2023, la Guardia Urbana arrestó a un joven de 19 años que fue sorprendido robando cuando el establecimiento estaba cerrado al público. El ladrón rompió uno de los cristales con un objeto contundente y entró y salió varias veces del establecimiento con productos como licores que escondía en una plaza cercana, siendo interceptado y arrestado por los policías. Además, en 2008 registró una oleada de atracos. Fue asaltada en cuatro ocasiones en menos de tres meses. En dos de ellos, los asaltantes también esgrimieron una pistola. En los otros, los ladrones iban armados con barras.