Detectados doce menores multireincidentes en Lleida: “No son casos aislados, son situaciones de reincidencia y alta complejidad social”

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida y la Guardia Urbana trabajan en un plan para dar respuesta al incremento de menores de edad con conductas delictivas. “En febrero de 2025, detectamos un pico de actuaciones protagonizadas por menores de 18 años con varios delitos acumulados. Desde entonces, hemos identificado a una docena de ellos, algunos, de menos de 14 años, por lo que no pueden ser imputables penalmente”, señaló este miércoles la teniente de alcalde Cristina Morón tras la reunión de mandos con la Guàrdia Urbana.

Ante esta situación, la concejalía de Acción Social y la de Seguridad Ciudadana impulsan un nuevo plan basado en respuestas coordinadas y estructuradas, y según la situación de cada menor. “No son casos aislados, son situaciones de reincidencia y alta complejidad social. Existe el riesgo de cronificación de sus actos delictivos, por lo que es importante detectarlo antes de tiempo”, explicó Morón, que compareció acompañada por el intendente de la Urbana, Josep Mallada, y el portavoz del cuerpo, Roberto Santaeufemia. Para ello, “es necesario dar una respuesta coordinada entre instituciones (incluido el EAIA, la Seguridad Social y Fiscalía), revisar individualmente cada expediente e intervenir en el entorno del menor”, indicó.

Paralelamente, el encuentro sirvió para hacer balance de la intervención policial en el Centre Històric, barrio donde las actuaciones de seguridad incrementaron un 30% de 2024 (7.118) a 2025 (9.845). Asimismo, “este mes comenzaremos a doblar los controles conjuntos de mañana y tarde de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra”, apuntó Morón. En este sentido, el intendente Mallada aseguró que aumentarán la frecuencia de los operativos para detectar armas blancas, el plan DAGA, el cual “funcionó muy bien el año pasado”, dijo. Preguntado por el detenido en octubre por robar e incendiar 5 casas en l'Horta, el cuerpo reveló que se le imputan más de 40 robos.

En otro orden de las cosas, “la Paeria se ha personado como acusación particular en cuatro casos de agresiones a agentes de la Urbana, un compromiso que adquirimos como gobierno para dar valor a la figura del policía local”, afirmó Morón.