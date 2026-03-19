Denuncia que el Arnau dio de alta a su bebé 3 veces y ahora ha sido operado de urgencia

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Una familia denuncia la atención recibida en el hospital Arnau de Vilanova durante once días en los que tuvieron que ir hasta cuatro veces por un bulto en el cuello que le apareció a su hijo de doce meses. El caso se inició el pasado 20 de febrero, cuando el pequeño llegó al centro leridano con fiebre, falta de apetito y una inflamación cervical. Tras cuatro días hospitalizado, recibió el alta una vez remitió la fiebre, pese a que el bulto persistía. “Los médicos comunicaron que probablemente se trataba de un ganglio inflamado, y que no parecía grave”, explicó su madre, Elisabeth Ojeda. Apenas dos días después, el 25 de febrero, la familia regresó al hospital ante la persistencia del bulto y el rechazo continuado del alimento. Durante este segundo ingreso, el pequeño fue sometido a analíticas y le administraron antibióticos. Sin embargo, volvió a recibir el alta dos días más tarde sin que la masa hubiera desaparecido ni su estado general hubiera mejorado significativamente. El 1 de marzo, la familia acudió por tercera vez a Urgencias refiriendo que el bebé continuaba sin comer. Los profesionales lo atribuyeron a una llaga aparecida en su labio, prescribieron una pomada y enviaron a la familia de vuelta a casa. Al día siguiente regresaron por cuarta vez, y los facultativos constataron que el bulto había crecido notablemente y que la garganta mostraba mayor inflamación y enrojecimiento. Fue entonces cuando se decidió realizar un TAC, prueba diagnóstica “que hasta ese momento no se había considerado necesaria”, lamenta. Los resultados revelaron que el bulto podía obstruir la vía respiratoria, por lo que el menor fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según relata la familia, llevan ya casi veinte días en el centro barcelonés. El pequeño volvió a ser operado ayer.

Ojeda cuestiona si el traslado urgente, la operación y el prolongado ingreso podrían haberse evitado si se hubiera hecho el TAC antes en el Arnau. De hecho, “durante el segundo ingreso, mi hijo tuvo que estar una noche en ayunas porque enfermeras dijeron que tenía la prueba programada la mañana siguiente, pero la pediatra después dijo que no”, aseguró. La familia prevé presentar una queja formal o una denuncia.