Nueve operadoras ya se han trasladado a la estación de buses y el resto lo harán el día 7

La nueva estación de autobuses ya está a más del 50% de su operatividad después de que esta semana empezaran a prestar servicio desde allí seis nuevas compañías, que se han sumado a las tres con las que se inauguró. Según informaron desde el departamento de Territorio, a principios de esta semana se incorporaron Autocars Morell, Autocars Sàlvia, Marfina Bus, Hife y Eix Bus, mientras que ayer lo hizo Monbus. Hasta ahora estas operadoras hacían los trayectos utilizando como base el apeadero de la calle Saracíbar, pero ahora se han sumado a Alsa, Solé Seró y Autocars del Pla, las tres empresas con las que se estrenó la terminal el 2 de marzo.

Cabe recordar que la Generalitat ya preveía que la nueva estación tuviera un inicio de la actividad suave que aumentaría de forma progresiva y que todas las operadoras se trasladarían de Saracíbar a Príncep de Viana entre marzo y abril. Actualmente, en el viejo apeadero operan dos empresas que, junto con Alsa, son las que más servicios y viajeros tienen: Miguel Gamón y Avanza. Al respecto, Territorio informó que estas dos, así como Lax y las operadoras internacionales, se trasladarán a la nueva estación a partir del 7 de abril. La previsión es que, ese día, el viejo apeadero de Saracíbar cerrará de forma definitiva.

Sobre la incorporación de las nuevas operadoras, varios viajeros se quejaron ayer por la falta de información de su traslado de Saracíbar a la nueva estación. “Es un poco caótico, solo han puesto carteles en los que faltan compañías”, admitió un empleado de la estación.

Paralelamente, la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida informa en su página web que varias expediciones de Alsa-Alsina Graells efectúan parada urbana en el número 3 de la avenida de l’Estudi General, junto al campus de Cappont. Una demanda que hicieron muchos estudiantes al quejarse de la distancia de la zona universitaria de la nueva terminal. Las líneas que paran allí son las que conectan Lleida con Menàrguens, Agramunt-Cervera, Miralcamp, Les Borges Blanques, Bovera, Almatret, La Farga de Moles y La Passarel·la-València d’Àneu. Por otro lado, la líneas a Barbens y la de Juncosa hacen parada en el número 2 de la avenida Alacant y en la avenida Madrid a la altura de Cavallers, respectivamente.