Acompañar a una persona ingresada en el Arnau cuesta una media de 50 euros al día

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Acompañar a las personas que tienen que estar ingresadas en el Arnau de Vilanova tiene un precio, y no es precisamente barato, sobre todo en el caso de ser de fuera de la capital y tener que pasar el día en el hospital. Comenzando por el aparcamiento subterráneo, donde estacionar un día cuesta 17,20 euros (una semana, 68,78, según la web del equipamiento). Intentar aparcar en las calles de alrededor sin zona azul es casi misión imposible y no es una opción en caso de tener problemas de movilidad. A este gasto hay que sumar el de desayunar en el bar del hospital (6 euros por un café con leche y un bocadillo), comer y cenar (el menú vale 12,35) y algún café en la máquina de vending (1,45). Además, ver la televisión en la habitación cuesta 4,5 euros al día (12 euros por tres días y 25 por una semana). En total, una media de unos 50 euros por día, a los que hay que añadir eventualmente la pernoctación en un hotel, en el caso de ser de una población alejada y no tener alternativa. Los dos más próximos al Arnau publicitaban ayer precios de 75 y 85 euros para la noche del lunes en una habitación doble.

La familiar de una persona que estuvo ingresada explica que pagó 16,5 euros por aparcar de las tres a las nueve de la noche y que optó por comprar en un supermercado cercano una barra de pan y atún para comer bocadillos en la habitación. Ve necesario tarifas más reducidas en el parking, convenio con los hoteles y una habitación con ducha para familiares de ingresados que sean de fuera. Revindica que la presencia de acompañantes forma parte del proceso de recuperación de los enfermos, especialmente para mayores, vulnerables o en ingresos largos, y ayuda en la comunicación con el personal sanitario.

Piden un espacio con ducha para familiares

Personas que han ejercido de acompañantes de enfermos ingresados en el hospital solicitan adecuar una habitación con ducha a disposición de los familiares. También proponen convenios con los hoteles y reducir tarifas en el aparcamiento.32,15€🍽🚘17,20 €75,00 / 85,00 €🛏📺4,50 €

Un centenar de futuros residentes en una jornada de puertas abiertas

El Arnau de Vilanova, el Hospital Santa Maria y la Atención Primaria celebraron ayer jornada de puertas abiertas para promocionar la formación sanitaria especializada que se imparte en Lleida. Los dos hospitales ofrecen un total de 66 plazas de 34 especialidades y la Primaria, 26, de las cuales 16 de Medicina Familiar y Comunitaria y 10 de Enfermería.Participaron más de un centenar, procedentes de diferentes puntos de Catalunya y del resto del Estado. Tras un acto de bienvenida en la sala de actos del Arnau, hubo una visita guiada por algunos servicios de los centros y sus coordinadores aclararon las dudas de los futuros residentes para ayudarlos a elegir especialidad.Bajo el lema Jo trio Lleida, la campaña para atraer residentes se ha difundido a través de las redes sociales y se han organizado también otras ediciones de puertas abiertas.