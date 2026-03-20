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Alumnos de 10 centros compiten por hacer el mejor hormigón de Lleida

Los alumnos del Torre Vicens elaboraron ayer su muestra de hormigón para el concurso. - AMADO FORROLLA

Los alumnos del Torre Vicens elaboraron ayer su muestra de hormigón para el concurso. - AMADO FORROLLA

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El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Lleida ha organizado un concurso en el que 10 centros educativos competirán para ver quién hace el mejor hormigón de Lleida. Se trata del Gran Concurs de Formigó, una prueba estatal en la que cada centro debe elaborar una muestra de hormigón con la máxima resistencia posible. Ayer los dos grupos del Torre Vicens hicieron su muestra y en los próximos días lo harán los del Castell de Templers, Guindàvols, Josep Lladonosa, La Mitjana, Maria Rúbies, Ronda, Claver, Sant Jaume Les Heures y la Escola de Sobreestants de Tàrrega. Las muestras se analizarán durante la tercera semana de abril, los resultados se conocerán en mayo y los ganadores irán a la final estatal.

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