La Paeria pagará ahora 203.826 € en facturas de luz y gas de hace un año

El ayuntamiento tiene previsto pagar ahora decenas de facturas de luz y gas pendientes del 2025 e incluso del 2024 valoradas en 203.826,57 euros. Unos pagos que en su momento no se abonaron y que forman parte del paquete de reconocimiento extrajudicial de crédito de este año, cuyo importe total asciende a 788.873,07 euros, y cuya aprobación se debatirá hoy en la comisión de Buen Gobierno. Si los grupos lo aprueban, se llevará al pleno de la próxima semana para su aprobación definitiva. El reconocimiento de crédito son facturas no pagadas al haberse agotado la partida correspondiente o por no tener una asignación concreta, y otros años superaba de largo el millón de euros.

Las 23 facturas por suministros pendientes se deben a Endesa y 181.406,34 euros son por luz y 22.420,23 euros, de gas. Los importes son muy variados, pero entre los más elevados figuran los 76.793,38 euros por el suministro eléctrico del pabellón Barris Nord entre septiembre de 2024 y enero de 2025; 40.504,86 euros de gas de diferentes centros educativos entre el 1 y el 31 de enero del año pasado; o 14.533,5 € por el suministro eléctrico del local situado en el número 59 de Torres de Sanui entre octubre de 2024 y principios de enero de 2025.

Además de la luz y el gas, las facturas pendientes de pago incluidas en el paquete reconocimiento de crédito son de partidas muy variadas. Por un lado hay dos pagos de 5.889,07 euros por la emisión del videomapping en la fachada de la Paeria por la campaña de Navidad, un servicio de cátering por el encuentro de la Paeria con sus embajadores por 1.508,10 euros o la elaboración de pins conmemorativos por este mismo evento por 1.149,50 €. También hay importes irrisorios incluidos, como por ejemplo de 29 euros por una comida del área de Promoción de la Ciudad en el hotel Zenit o de 17 euros por el uso de un atril en el inicio del curso escolar.

En la comisión también se votará la liquidación del presupuesto de 2025, en el que el consistorio dejó 5,29 millones de euros en obligaciones presupuestarias pendientes de pagar. Por contra, el ayuntamiento tiene más de 45,764 millones de euros pendientes de cobro.