LOTERÍA
Sergio Martín, el vendedor de la ONCE que repartió 71 millones: “Estoy contento porque habrán ido a parar a algún trabajador”
Sergio Martín vendió el mayor premio de la historia de la ONCE en la zona del polígono industrial El Segre. La persona propietaria del boleto cobrará unos 57 millones, tras tributar más de 14 a Hacienda
Setenta y un millones de euros. El mayor premio de la historia de la ONCE, el más grande en la demarcación de Lleida con un solo agraciado, y entre los primeros de toda España. Esto dejó la noche del viernes el sorteo del Eurojackpot en la capital del Segrià, en un boleto vendido por Sergio Martín Aznar. “Me llamaron después de las 21.00 horas para comunicarme la noticia y no me lo podía creer. Al principio, entendí que eran 70.000 euros, pero cuando me lo explicaron bien pensé: ¡Buah, qué burrada!”, recuerda Martín.
“A mí, que no me ha tocado, estoy que me subo por las paredes. A quien sea que se lo haya vendido no me imagino cómo puede estar...”, asegura el vendedor, quien comercializa desde su zona de venta ambulante en el polígono El Segre desde hace tres años y medio, recorriendo sus bares y restaurantes.
De momento, Martín desconoce a quién le vendió el boleto ganador, pero asegura que está “feliz de que le haya tocado a una persona trabajadora, que es lo que son la mayoría de mis clientes”, explica. Entre ellos, hay “personal de la construcción, camioneros, jefes de bares, ... aunque, para mí, ya no son simples clientes, sino que se han convertido en amigos tras más de tres años yendo a vender por la zona”, añade. “A ver si en las próximas horas se entera y le da una alegría. Yo solo espero que no se lo deje caducar, todavía tiene un mes para comprobar el número ganador”, indica.
Es la primera vez que Martín, de 57 años y originario de Plasencia (Cáceres) –aunque se considera un “lleidatà” más, dice–, vende un premio tan importante. “Había llegado a facilitar premios de 250 euros o rascas de 500, pero nunca algo tan grande como esto”, recuerda. “Estoy muy agradecido a la ONCE porque permite que muchas personas con discapacidad podamos tener un trabajo digno y sentirnos apoyados”, asegura el vendedor.
Por su parte, Jofre José Veintimilla, director de la ONCE en Lleida, agradece “a la ciudadanía que compra a diario los productos a nuestros vendedores, porque es un gesto que ayuda a transformar la vida de las personas generando empleo y apoyando a la inclusión social de miles de personas con una discapacidad superior al 33%”. Asimismo, Veintimilla celebra que el premio más grande de la ONCE haya ido a parar a Lleida. “Últimamente estamos dando bastantes premios, a ver si podemos seguir por esta línea”, comenta con ilusión.
Tremp y Lleida ya han recibido otras grandes lluvias de millones
Antes, en diciembre de 2014, el único boleto ganador del Euromillones, premiado con 39,5 millones de euros, fue sellado en un despacho de la calle Segrià de Lleida ciudad.El premio de la ONCE entregado el viernes Lleida es de 71.262.143,10 euros, lo que significa que está sujeto al gravamen especial sobre premios de loterías, que exime de tributación los primeros 40.000 euros y aplica un 20% sobre el importe restante. De esta forma, Hacienda practicará una retención de 14.200.000 euros y el ganador percibirá finalmente 57.017.714,48 euros netos.