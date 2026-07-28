Aliança Catalana en Lleida constituye la junta local para presentarse a las municipales de 2027 y "asaltar" la Paeria

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Aliança Catalana constituyó este lunes por la tarde la junta local de su ejecutiva en Lleida ciudad, en una asamblea que contó con el apoyo unánime de un centenar de afiliados. La candidatura, formada por cinco personas, tendrá como principal encargo ampliar la implantación del partido en la capital del Segrià y preparar la lista electoral para los comicios municipales del 23 de mayo de 2027.

El nuevo presidente de la junta local, Enric Casals, situó la obtención de buenos resultados en las elecciones de la Paeria como prioridad absoluta del equipo. Casals anunció que durante el mes de septiembre presentarán a la persona que encabezará la candidatura municipal, así como al resto de la lista. El presidente se mostró convencido de que Aliança Catalana "logrará ser una fuerza decisiva en el ayuntamiento de Lleida", argumentando que las reivindicaciones del partido resultan especialmente necesarias en Lleida ciudad. En el comunicado, Aliança asegura que "inicia el asalto a la Paeria". Entre los objetivos principales figuran "hacer de la ciudad un lugar seguro y recuperar el uso de la lengua catalana".

En su discurso, Enric Casals centró el mensaje en la necesidad de hacer trabajo concreto y criticó la deriva experimentada por Lleida en los últimos años, que atribuye "a las políticas woke".

Funciones de los miembros de la junta ejecutiva

Meritxell Feliu, exmilitante de Demòcrates -partido nacido en 2015 heredero de Unió-, ocupará la secretaría general. Jordi Martín asume la tesorería, mientras que Alba Cano y Jordi Esteve serán vocales de la entidad.

Enric Casals, presidente de la junta local, cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo industrial. Es ingeniero industrial especializado en mecánica, hidráulica, neumática y criogenia, y ha desarrollado su trayectoria profesional en más de diez empresas de las Tierras de Lleida. Actualmente ejerce como director técnico y se dedica a la gestión de proyectos y recursos humanos en una empresa de la comarca del Urgell.