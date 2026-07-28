Un vecino de Linyola denuncia que fue agredido por la Guardia Urbana y el ayuntamiento lo niega y se personará “por atentado a la autoridad”

Un vecino de Linyola ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra en la que asegura que fue agredido y amenazado por agentes de la Guardia Urbana en una disputa de tráfico. Por su parte, la Paeria niega los hechos y se presentará como acusación particular por un presunto atentado contra los agentes de la autoridad.

Según la denuncia del vecino a la que ha tenido acceso este diario, los hechos ocurrieron el 16 de julio sobre las cuatro y cuarto de la tarde a la altura del número 26 de la avenida Prat de la Riba. El denunciante iba con su hija en un coche cuando los paró un vehículo de la Guardia Urbana. Según el denunciante, los agentes le dijeron gritando que les había cortado el paso, causando un ligero impacto en los vehículos.

El vecino alegó no haber oído ningún golpe y que al inspeccionar los dos vehículos en ambos había un rasguño. El declarante alegó que no podía ser suyo porque el que había en el vehículo policial era negro y su coche, blanco.

La discusión siguió y el vecino pidió la presencia de los Mossos, momento en el que, asegura, los agentes “lo tiraron al suelo” y le giraron el brazo, que tenía recién operado. Luego lo esposaron, “lo dejaron tendido en el suelo y le pusieron una rodilla en el cuello y otro encima suyo y el declarante les dijo que no podía respirar”.

A continuación llegó otro agente que, cuando lo introdujo en el vehículo policial, “lo lanzó y su frente impactó con el marco de la puerta” y “le dio tres puñetazos en la cara”.

Llevaron al denunciante al hospital y los agentes le pidieron el número de DNI, que en ese momento no sabía debido a lo nervioso en que se encontraba, y un agente “lo agarró del cuello, lo estampó contra la pared y le dijo que vigilara porque ahora sabía quien era y que podía ir a por él”. El hombre ahora busca testigos de la supuesta agresión.

Por su parte, la Paeria señaló que el vehículo del denunciante impactó muy ligeramente contra un vehículo policial y le dieron el alto. Cuando el vecino bajó del coche, “se encaró con los agentes, que procedieron a su detención”.

La Paeria remarcó que “en ningún caso” los agentes “utilizaron la violencia para detener a esta persona, que trasladaron al hospital siguiendo el protocolo para los casos de agresiones a los agentes de la autoridad”. Añadió que la Urbana ha trasladado a los servicios jurídicos de la Paeria el caso para que se presente como acusación particular.