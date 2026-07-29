El ayuntamiento de Lleida censa 1.100 tejados de amianto, un producto que se busca erradicar

Un tejado con fibrocemento o amianto en el vertedero ilegal de Juneda, en las Garrigues.Archivo. SEGRE

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Más de 1.100 tejados de la ciudad son de fibrocemento (amianto), un material altamente cancerígeno que la Concejalía y la Generalitat quieren erradicar. La mayoría se encuentran en el polígono industrial El Segre y en el Horta, series de los barrios de Bordeta i Balàfia. Asimismo, quince edificios municipales todavía contienen este material.

Así lo trasladó ayer la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, a los empresarios del polígono después de presidir la Mesa Municipal para la erradicación del amianto en Lleida. Iglesias pidió a los empresarios que se acojan a las subvenciones que la Generalitat ofrece para retirar este material.

No obstante, la supresión avanza lentamente por el alto coste que supone. Les subvenciones no alcanzan el coste de retirar los tejados mayores y no se subvenciona la sustitución por ningún otro material.