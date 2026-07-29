Cuarto detenido en tres días por supuestos maltratos a la pareja en Lleida

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La Guardia Urbana detuvo el lunes a un hombre acusado de maltratar a su expareja, el cuarto en tres días. Concretamente, el arresto se produjo a las 8.13 horas en el parque de los Campos Elíseos. Se trata de un individuo de 34 años que fue detenido por los delitos de maltratos en el ámbito del hogar y de ruptura de condena, ya que incumplió una orden de alejamiento con respecto a la denunciante.

La Policía Local efectuó el sábado tres detenciones más de hombres por supuestos abusos a sus parejas o exparejas. Por otra parte, ayer se reunió un comité de crisis que convocó el ministerio de Igualdad para analizar los últimos asesinatos machistas en el Estado. Así, trascendió que siete de las nueve víctimas mortales de la violencia machista a en junio y julio convivían con su agresor, de las cuales cuatro estaban en fase de ruptura.

Este dato se produce meses después de que el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pusiera de manifiesto que en el 2025 el 80% de las 49 mujeres asesinadas convivían con su agresor. En estos crímenes cometidos en los últimos dos meses, ocho menores han quedado huérfanos después de los asesinatos de sus madres, por lo cual plantearon estudiar un acompañamiento de los menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles