La Paeria aprobará el proyecto del hub de Balàfia y la ocupación de terrenos para prolongar el vial Víctor Torres

La junta de gobierno local de mañana aprobará el proyecto ejecutivo para la creación del hub cívico de Balàfia en la antigua escuela de este barrio. Un equipamiento que acogería espacios que van desde un comedor para la tercera edad, zonas infantiles, de estudio y de coworking, salón de actos, área de servicios sociales y 25 dormitorios para personas vulnerables y tres para mujeres maltratadas.

El proyecto cuenta con financiación de la Generalitat y con la aprobación del proyecto ejecutivo se podrá pasar “a la inmediata licitación”. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que detalló que “se han atendido las propuestas que nos han hecho llegar las entidades vecinales y será un proyecto ejemplar y de referencia para otras ciudades catalanas”.

Vale a recordar que este proyecto generó oposición vecinal y hubo varias manifestaciones en contra de este equipamiento porque tenía que acoger alojamiento para personas vulnerables y lo consideraban un albergue.

Otro de los puntos que tratará la junta de gobierno de mañana será la aprobación definitiva de la ocupación directa de terrenos para posibilitar la ampliación de la avenida Víctor Torres, que conectará el centro de la ciudad y Cappont con la Bordeta, los Mangraners i Torre Salses. Un proyecto que costará casi 7 millones de euros y que financiará a la promotora que está construyendo el centro comercial Promenade Lleida en Torre Salses. Así, Larrosa recordó que la ampliación del vial Víctor Torres “es un proyecto que ya estaba previsto desde 1999, que facilitará la movilidad entre barrios y ayudará a descongestionar otras vías de la ciudad”.