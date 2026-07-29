Una mujer reclama 52.423 € a la Paeria de Lleida por una caída por culpa de una baldosa

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha rechazado que el ayuntamiento de Lleida indemnice con 52.423 euros a una mujer por los daños y perjuicios sufridos en una caída en octubre de 2023 y que atribuye al estado deficiente de las baldosas en la vía pública. La mujer afirma que tropezó con una baldosa y se rompió el húmero. En cambio, el organismo ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial “dado que no se puede establecer la imprescindible relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño experimentado por la reclamante”. Además, apunta que la caída “debe entenderse que se produjo por una posible falta de la atención necesaria”.

La afectada presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial afirmando que cayó en una avenida en el tramo comprendido entre una tienda y un bar sobre las 8.00 horas un día de octubre (el dictamen público no precisa la ubicación exacta ni el día) y aduce que tropezó con una baldosa y se rompió el húmero. Alega que se debió “al estado deficiente del pavimento, donde existía una baldosa levantada, que presentaba un resalte o desnivel sin señalizar ni proteger” y que corresponde a la Paeria mantener en óptimas condiciones de uso y conservación las aceras y espacios destinados al paso de transeúntes. Por su parte, la Paeria emitió varios informes descartando que hubiera relación. La arquitecta municipal apuntó que “se puede observar que existe una losa de pavimento ligeramente hundida y crea un pequeño desnivel de 0,6 cm en la junta. Se comprueba que la pieza no se mueve y por tanto no está suelta”.

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha analizado el caso y descarta que hubiera una relación entre el estado de la acera y la caída. Concretamente, afirma que “no se puede llegar al convencimiento de que la causa de la caída sea una falta de mantenimiento municipal de la acera”.