Grandes eventos como el festival de los Monegros dejan Lleida sin taxis: “Solo tuvimos dos o tres coches en servicio en la ciudad”

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Lleida cuenta con 99 vehículos con licencia de taxi. Pese a ello, en momentos puntuales de elevada demanda o durante eventos que implican trayectos fuera de la ciudad, el servicio puede verse saturado y es difícil encontrar uno disponible. Esto fue lo que pasó el fin de semana pasado durante la celebración del Monegros Desert Festival. La elevada demanda de traslados hasta el recinto del festival redujo la oferta de taxis en la ciudad. “Solo tuvimos dos o tres coches en servicio en Lleida”, explicó la portavoz de Loteutaxi, Sònia Terna. La empresa dispone de 33 vehículos.

Esta situación afectó a algunos usuarios. Una vecina de Lleida aseguró que no pudo conseguir un taxi para desplazarse a Urgencias durante la tarde del pasado sábado. Según contó a SEGRE, “no hubo manera de contactar con el servicio ni por llamada ni a través de la aplicación”.

Desde Radio Tele Taxi, su presidente, Manolo Olmedo, aseguró que la incidencia fue excepcional y defendió que la empresa dispone de una flota de vehículos suficiente para atender la demanda actual. “Con casi toda la flota trabajando, no hay falta ni de servicios, ni de vehículos”, añadió. La compañía cuenta con 65 coches operativos durante el turno de mañana y unos 40 en el de tarde, además de refuerzos.

Para agilizar la contratación, Radio Tele Taxi, tiene incorporado operadoras automatizadas basadas en inteligencia artificial, así como un chat por Whatsapp, con el que ya han registrado 5.000 servicios, gracias a la automatización de la solicitud. Olmedo aseguró “ser pioneros” en estas operaciones, aunque admitió que “es difícil cambiar el hábito de llamar”.