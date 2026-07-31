El mercado de Ronda-Fleming, en vía muerta tras un año cerrado

En agosto de 2025, la última parada del mercado de Ronda-Fleming bajó la persiana para que se iniciara su reforma integral, pero un año después el proyecto se encuentra en vía muerta. El motivo de esta parálisis es que el concurso para llevar a cabo su rehabilitación quedó desierto el pasado diciembre, y desde entonces el ayuntamiento está manteniendo reuniones con operadores para hacer una nueva oferta más “atractiva”. Sin embargo, esta nueva demora solo ha servido para verter más dudas sobre un proyecto que lleva dos mandatos arrastrándose y que ya arrancó muy tarde, cuando ya solo había 5 paradas abiertas en un mercado degradado y con carencias estructurales.

Este mercado es uno de los más antiguos de la ciudad y es el único que queda bajo titularidad municipal junto con el de Cappont y Balàfia. El anterior gobierno municipal de ERC y Junts ya intentó a mediados de 2021 plantear una rehabilitación que no fue validada por el pleno del ayuntamiento. El PSC retomó el proyecto cuando recuperó la alcaldía en 2023 y planteó una reforma integral del edificio y que un operador se hiciera cargo del espacio mediante una concesión, pero con una reserva de 300 metros cuadrados para paradistas locales. Una fórmula similar a la que se utilizó para revitalizar el mercado municipal de Cappont.

El gobierno municipal licitó en febrero de 2025 la concesión con un plazo de presentación de ofertas que finalizaba el 21 de agosto. Un plazo que amplió primero hasta el 19 de septiembre y, después, hasta el 10 de diciembre. El pliego de condiciones preveía un supermercado que hiciera como “locomotora” y el adjudicatario debía asumir el coste total de la reforma. Una vez acabado el plazo, el ayuntamiento confirmó que no había recibido ninguna oferta. Entretanto, el gobierno municipal garantizó a los pocos paradistas que quedaban, 5 de las 30 disponibles, que podían volver al mercado tras la reforma. No obstante, casi todos optaron por mudarse a otros locales y, hace un año, solo dos de los cinco paradistas que quedaban tenían intención de volver. Desde entonces el gobierno no ha informado de más avances en el proyecto. De hecho, hace un mes ERC preguntó sobre esta cuestión y el gobierno respondió que estaba modificando los pliegos para añadir aportaciones de los operadores.