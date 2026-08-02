El francotirador aranés que volvió de Ucrania y murió en la Val d'Aran

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También Joan Estévez, alias Espinosa, quedó unido para siempre a aquella promoción de combatientes salidos de la fábrica de mercenarios de Binéfar. El instructor de GOA sobrevivió a varias campañas en los frentes de guerra de Ucrania y regresó vivo a Aran, de donde era natural. Claro que no volvió del todo. Tenía cuarenta años y llevaba encima el peso de una guerra que había terminado convirtiéndose en su única forma de sentirse útil. Fue el protagonista del documental Mercenario, estrenado por Movistar Plus+ en abril de 2025, donde relató su experiencia como francotirador y su difícil regreso a la vida civil, y en el que dejaba entrever el dolor de sus conflictos. El 13 de febrero de 2026, Joan se desplomó en la casa de su madre, en Gessa, y murió en sus brazos. Su corazón se detuvo para siempre. No cayó en una trinchera del Donbás, sino bajo las montañas de su tierra amada. A su entierro, celebrado en Vilac, el pueblo de su padre, acudieron más de 300 personas, que literalmente sepultaron su tumba bajo una montaña de coronas y de ramos.