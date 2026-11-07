Animan a las empresas de Lleida a implicarse más en la FP dual

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lleida (COELL) acogió ayer la jornada de empresa y formación profesional de Foment Treball Nacional, la organización patronal catalana, con el objetivo de poner en valor la dualización de la Formación Profesional (FP) y reforzar la participación de las empresas en el proceso formativo. La jornada, que contó con representantes del departamento de Educación y Formación Profesional, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) y del Consorcio para la Formación Continua, se enmarca en el despliegue de la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en 2023, que establece un modelo en que la empresa adquiere un papel como agente formativo. La normativa refuerza la formación dual, que combina el aprendizaje en el centro educativo con la experiencia practica en una empresa. “La FP dual es una oportunidad para que las empresas ofrezcan formación directa y actualizada”, señaló el presidente de la Comisión de Formación de Foment, Manuel Rosillo. Por su parte, la subdirectora de Ordenación y Formación Profesional Inicial y Enseñanza de Régimen Especial del departamento de Educación, Míriam Milán, aseguró que “la intención es trasladar la corresponsabilidad del sistema educativo y de las empresas”. Destacó que las comarcas de Lleida presenta unas particularidades por su dispersión geográfica, lo que, según Milán, motiva que haya un al 15% de plazas vacantes, que son “estructurales”. Entre las diferentes modalidades de la FP dual, el SOC dispone de una convocatoria específica para Ponent, en la que se han reservado cerca de 2,5 millones euros. El Alt Pirineu y Aran aparte, “para atender la diversidad y dar una respuesta más adecuada a las necesidades”, apuntó Eva Expósito del SOC. Los representantes empresariales defendieron la necesidad de extender la FP dual más allá de las grandes empresas y conseguir que medianas y pequeñas puedan incorporar la formación y retener talento.