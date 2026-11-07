Arrestados en Ciutat Jardí tras repostar sin pagar y darse a la fuga

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la mañana en Ciutat Jardí a los dos ocupantes de un coche acusados de irse sin pagar de una gasolinera, darse a la fuga y hacer caso omiso a las indicaciones policiales. Se trata de un hombre de 47 años y de una mujer de 53 años que fueron arrestados por los delitos contra la seguridad en el tráfico por conducción temeraria, desobediencia a la autoridad y estafa. No se descarta que sean imputados de otros delitos. Fueron interceptados en la calle Murri.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas de la mañana cuando los Mossos d’Esquadra fueron alertados por los responsables de una gasolinera de la partida Pla de Montsó porque una pareja había repostado unos 100 euros de combustible y se habían dado a la fuga sin pasar por caja. Les facilitaron la matrícula y las características del vehículo. Alrededor de las 9.00 horas, una patrulla localizó el coche e indicó al conductor que se parara. Sin embargo, este hizo caso omiso y se inició una persecución por Vila Montcada, Rovira Roure y Ciutat Jardí. Durante la huida, el vehículo impactó contra otros coches que estaban circulando. Los Mossos consiguieron interceptarle en la calle Murri. Un coche patrulla también resultó dañado. Los dos ocupantes fueron arrestados por estafa (por el impago en la gasolinera), un delito vial y desobediencia. La Guardia Urbana prestó su apoyo a los Mossos.

Se da la circunstancia de que el hombre ya había sido detenido el pasado fin de semana después de que supuestamente robara en vehículos estacionados y sustrajera uno de ellos. La investigación sigue abierta y podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.