“Fue un ataque sorpresivo, por la espalda y siguió apuñalándolo mientras intentaba huir”: Primera sesión del juicio por el asesinato de un taxista en 2022 en La Bordeta

La Audiencia de Lleida acogió ayer la primera jornada del juicio por el asesinato de un taxista el 10 de abril de 2022 en el barrio de La Bordeta. La sesión se inició con la elección del jurado popular, formado por seis mujeres y cinco hombres, y la lectura de los escritos de las partes. La Fiscalía mantuvo su petición de 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y la acusación particular pidió 23 años. Ambas acusaciones sostuvieron que fue un ataque “a traición y por la espalda”, sin que “tuviera ninguna capacidad de defensa” y que el acusado se ensañó “de manera innecesaria” propinándole 27 puñaladas. Unas heridas, según la Fiscalía, que sufrió incluso cuando el taxista intentó huir y pedir auxilio. La fiscal Pilar Mesalles señaló que el acusado, J.D.C.G, que ahora tiene 25 años, subió al taxi de la víctima, Mohamed Ezzeraiga, de 43 años, en la parada de la avenida Blondel hacia las 1.48 horas de la madrugada del 10 de abril de 2022 y le pidió que le llevara hasta La Bordeta.

Según su escrito, cuando estaban en la calle Sifó de dicho barrio, lo atacó por sorpresa con un cuchillo de 14 centímetros de hoja, primero asestándole puñaladas por la espalda y después, pasó a la parte delante del coche, desde donde continuó apuñalando a la víctima mientras intentaba huir. El taxista logró salir del coche, pero se desplomó en la calle. Las puñaladas afectaron a órganos vitales, como el corazón y el pulmón. Fue evacuado al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero finalmente murió esa madrugada. La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima y representada por el abogado Carles López, sostuvo que tiene el “pleno convencimiento” de que el acusado fue el autor de los hechos y que no se ha podido esclarecer el móvil del crimen. “Nada justifica una violencia tan extrema como esta”, remarcó. El juicio seguirá el lunes y durará toda la semana.