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Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

La edición de este año de Respira Lleida concluye en el Pavelló de Vidre de los Camps Elisis

En una jornada organizada este sábado donde han participado varios centros de la ciudad

Les asistentes en las actividades de la última jornada

Les asistentes en las actividades de la última jornadaPaeria

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Respira Lleida, la iniciativa impulsada por la Regidoria de Deportes de la Paeria para acercar el yoga al aire libre, ha llevado a cabo su jornada de clausura este sábado.

Las actividades se han hecho de la mano de varios centros de yoga y bienestar de la capital del Segrià. Las sesiones han empezado a las 9 de la mañana y han concluido con un sorteo de regalos a las dos del mediodía. La jornada ha estado en el Pavelló de Vidre de los Camps Elisis.

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