La edición de este año de Respira Lleida concluye en el Pavelló de Vidre de los Camps Elisis
En una jornada organizada este sábado donde han participado varios centros de la ciudad
Respira Lleida, la iniciativa impulsada por la Regidoria de Deportes de la Paeria para acercar el yoga al aire libre, ha llevado a cabo su jornada de clausura este sábado.
Las actividades se han hecho de la mano de varios centros de yoga y bienestar de la capital del Segrià. Las sesiones han empezado a las 9 de la mañana y han concluido con un sorteo de regalos a las dos del mediodía. La jornada ha estado en el Pavelló de Vidre de los Camps Elisis.