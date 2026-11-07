La edición de este año de Respira Lleida concluye en el Pavelló de Vidre de los Camps Elisis

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Respira Lleida, la iniciativa impulsada por la Regidoria de Deportes de la Paeria para acercar el yoga al aire libre, ha llevado a cabo su jornada de clausura este sábado.

Las actividades se han hecho de la mano de varios centros de yoga y bienestar de la capital del Segrià. Las sesiones han empezado a las 9 de la mañana y han concluido con un sorteo de regalos a las dos del mediodía. La jornada ha estado en el Pavelló de Vidre de los Camps Elisis.