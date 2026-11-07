ERC reclama garantir la Neurofisiologia

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Esquerra Republicana pidió al departamento de Salud esclarecer la situación del servicio de neurofisiología del Arnau de Vilanova y concretar cuántas plazas de especialistas hay autorizadas, cuántas están cubiertas y las pruebas que se han aplazado por falta de profesionales.

La diputada leridana de ERC en el Parlament, Montse Bergés, subrayó que las dificultades del servicio pueden tener consecuencias. “Cuando una persona espera una prueba diagnóstica, el tiempo importa”, señaló.