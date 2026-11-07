La Fundació Paral·lel 41 se presenta en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Auditorio Museu Morera acogió ayer el “Fòrum del Segrià. Fòrum de país”, la segunda jornada de la Agenda Catalana de Futur de la Fundació Paral·lel 41, que recorrerá toda Catalunya, con el objetivo de presentar el proyecto de la entidad y escuchar a la sociedad civil para debatir los principales retos del país, como la falta de financiación de la Generalitat o la emancipación juvenil, entre otros. La presidenta de la fundación, Victòria Alsina, explicó que la finalidad de la fundación es sumar talento comprometido para generar nuevas oportunidades. “Catalunya tiene muchas personas con ganas de avanzar” manifestó. En la sesión, Joan Ramon Zaballos, catedrático de Alemán; Elisenda Rosa, vicepresidenta de Aremi; Magda Gregori, directora de La Mira, y Laia Rogel, presidenta de AP!Lleida, participaron en un debate sobre los retos de futuro.