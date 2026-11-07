L’Horta de Lleida insta a adaptar la inversión en caminos “a las necesidades reales”

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El presidente de la comisión de l'Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Francesc Montardit, reclamó ayer en la comisión especial de l'Horta de la Paeria adaptar la inversión en el mantenimiento de caminos “a las necesidades reales que tenemos”.

En este sentido, remarcó que “el deterioro de los viales es mayor a cada año que pasa y, a veces, las reparaciones lo único que hacen es incrementar el problema, de modo que creemos que sería mejor hacer una renovación total del firme de los caminos”.

También dijo que la inversión de 956.502 euros para el mantenimiento de caminos previsto para los próximos 3 años “puede parecer mucho, pero la realidad, a nuestro entender, es que se quedan cortos para tener un buen mantenimiento”.

Por otro lado, Montardit también pidió en la comisión que concreten cuántas cámaras de videovigilancia y lectores de matrículas instalarán próximamente en l'Horta y advirtió de los problemas que están teniendo con los conejos en determinadas partidas.

Por su parte, el grupo municipal del Comú volvió a pedir al gobierno que elabore un inventario de tierras agrarias en desuso en l’Horta “para poder activar políticas activas para la recuperación de la actividad agraria”. Su concejala, Laura Bergés, recordó que la creación de este inventario fue aprobada en el pleno de 2024 y todavía no se ha elaborado.