Lleida tendrá una nueva residencia universitaria en el campus de Cappont

El ayuntamiento de Lleida ha concedido la licencia urbanística a la promotora local CIX Inmobiliaria Urbana SL para la construcción de una residencia de estudiantes de 136 plazas junto al aparcamiento del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), entre la calle Pere de Cabrera y la avenida del Estudi General.

El edificio se levantará en una parcela de 1.621 metros cuadrados y tendrá cuatro plantas y un aparcamiento subterráneo con capacidad para una treintena de vehículos, y la licencia urbanística estipula que el inicio de las obras deberá ser de un año a contar desde la emisión del permiso.

El ayuntamiento lo otorgó a mediados del pasado mes, poniendo fin así a un trámite que la promotora arrancó el 1 de diciembre del año pasado, cuando presentó la solicitud. Desde entonces, la empresa ha tenido que aportar varios informes técnicos a requerimiento del ayuntamiento.

La concesión de esta licencia llega en un momento en que hay varios proyectos en marcha para construir residencias en toda la ciudad (ver desglose). Unos equipamientos que, precisamente, eran muy escasos en Lleida. Actualmente, solo hay dos, la que está situada en el campus de Cappont, que abrió en el año 2000, y la de la Vila de Lleida de Ciutat Jardí, estrenada en 2010. Este déficit de residencias, sumado al alto porcentaje de universitarios de fuera de la ciudad, está afectando al mercado del alquiler, que en estos momentos experimenta una elevada demanda y una cada vez más menguante oferta.

Desde la UdL mostraron su “completa satisfacción” y apoyo “a todas las iniciativas que se hagan en beneficio de la comunidad universitaria que, en términos generales, entre estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico y de gestión de servicios, suma unas 20.000 personas”.