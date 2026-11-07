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Las obras del nuevo centro comercial pasan a una segunda fase

Las obras del nuevo centro comercial pasan a una segunda fase - JORDI ECHEVARRIA

Las obras del nuevo centro comercial pasan a una segunda fase - JORDI ECHEVARRIA

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Las empresas que ejecutan las obras del centro comercial Shopping Promenade ya están levantando los pilares de sus futuros establecimientos. Después de cinco meses de trabajos en el terreno, el complejo ubicado en Torre Salses, cierra la primera fase de movimientos de tierras y cimentaciones. La zona comercial constará de 56.000 metros cuadrados y unas 120 tiendas. Se prevé que los trabajos estarán listos a finales del próximo año.

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