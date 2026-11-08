Cappont descubre las tradiciones andaluzas

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La Asociación de Vecinos de Cappont organizó ayer una jornada gastronómica y cultural en el centro cívico del barrio. La actividad de la asociación, junto a otras entidades de Cappont, como Casa Andalucía, Amexell, Araners, Centro Latino, Federación de las Casas Regionales, Casa de Extremadura e Integra Lleida se enmarca en el ciclo de conferencias Catalunya ens uneix. Se trata de una iniciativa comunitaria cuyo objetivo es descubrir todas las culturas que conviven en el barrio de Cappont a través de la lengua o la gastronomía. La asociación dio ayer el pistoletazo de salida al proyecto, con “Tastet, Andalucía en el paladar”. La conferencia, a cargo de la Casa de Andalucía, rindió un homenaje a la historia de las mujeres rurales de la Sierra de Huelva. Los participantes también pudieron disfrutar de una degustación de dulces típicos.