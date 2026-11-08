Denuncian abandono y suciedad en la margen derecha del Segre

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Vecinos de la ciudad han denunciado el abandono de la margen derecha de la canalización del río Segre, en la desembocadura del agua que hay a la altura de La Llotja. Dijeron que hay latas, plásticos, ropa, toallitas o paquetes de tabaco vacíos, junto a otros residuos voluminosos como un somier. Explicaron que varios de ellos “nos dedicamos a limpiar toda esta basura que dejan otros”. Las quejas por el veritdo de residuos se han convertido en algo habitual en la ciudad.