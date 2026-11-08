SOSTENIBILIDAD
Denuncian abandono y suciedad en la margen derecha del Segre
Vecinos de la ciudad han denunciado el abandono de la margen derecha de la canalización del río Segre, en la desembocadura del agua que hay a la altura de La Llotja. Dijeron que hay latas, plásticos, ropa, toallitas o paquetes de tabaco vacíos, junto a otros residuos voluminosos como un somier. Explicaron que varios de ellos “nos dedicamos a limpiar toda esta basura que dejan otros”. Las quejas por el veritdo de residuos se han convertido en algo habitual en la ciudad.