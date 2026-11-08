El dispositivo de atención a personas sin hogar durante el invierno empieza el lunes

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El dispositivo de atención invernal de urgencia abre sus puertas este lunes, 9 de noviembre, para acoger personas sin hogar durante los meses de más frío. El espacio, coordinado por la Paeria de Lleida, está ubicado en el Equipamiento de Emergencias Climáticas (en la antigua escuela Cervantes) estará operativo hasta el 31 de marzo del 2027.

Así pues, este servicio ofrece alojamiento nocturno, comidas, servicio de duchas, lavandería, consigna y apoyo socioeducativo para acompañar personas en situación de vulnerabilidad de las bajas temperaturas. El equipamiento puede atender hasta 70 personas para garantizar un trato "digno" durante el invierno.

El dispositivo contempla dos situaciones de actuación. La primera se activa cuando la previsión meteorológica prevé temperaturas nocturnas inferiores a los 2 grados. En estos casos, los profesionales y los cuerpos de seguridad informan a las personas sin hogar de la posibilidad de alojarse en el equipamiento. En caso de que lo rechacen, se les facilitan medidas de autoprotección por el frío.

La segunda permite que las personas que pernoctan en la calle puedan acceder al dispositivo durante el invierno, independientemente de las temperaturas registradas, si hay una valoración social previa favorable por parte de profesionales.

En un comunicado de la Paeria, el teniente de alcalde y concejal de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, ha destacado que el dispositivo es una herramienta "esencial" para garantizar la protección de las personas sin hogar. Además, también ha considerado que el trabajo preventivo y la intervención en la calle son "fundamentales".

En esta línea, los educadores de calle ejercen una tarea continuada de detección, seguimiento y acompañamiento de las personas sin hogar, sobre todo durante los meses de invierno. El acceso al dispositivo es mediante una entrevista personal y una valoración social por parte de profesionales. Así se pueden analizar las circunstancias de cada persona y determinar cuál es la respuesta más adecuada.