L’Horta Sud exige medidas ante el pésimo estado de las carreteras

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La Asociación de Vecinos de l'Horta Sud ha presentado una reclamación formal a la Paeria para informar sobre el estado del pavimento en el camino principal de la partida de Terme de Grealó. “Tenemos varias zonas con el firme en un estado lamentable”, aseveró el presidente de la asociación, David Poca. Explicó que en una ocasión, un vecino llegó a romper el cárter del vehículo en uno de estos hundimientos. “Hace un año que reclamamos una actuación urgente”, apuntó Soca. Desde la asociación, lamentan no haber recibido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. En este sentido, el presidente de la comisión de l'Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Francesc Montardit, señaló el pasado viernes en la comisión especial de l'Horta de la Paeria que “el deterioro de los viales es mayor cada año, por lo que sería mejor hacer una renovación total del firme de los caminos”. Por ello, defendió “adaptar la inversión en el mantenimiento de caminos a las necesidades reales de l’Horta de Lleida”