El miedo al enemigo invisible: El temor a la quinta columna sacudió Lleida con rumores, detenciones y vecinos señalados

Publicado por LAURA GARCÍA · EDUARDO BAYONA · SERGI CAUFAPÉ Creado: Actualizado:

El miedo a la quinta columna extendió las sospechas por Lleida. Pero la guerra también dejó historias anónimas, las de ‘Don Nadie’, que vivieron el conflicto con huidas para combatir con Franco, fusilamientos, hermanos de ideas opuestas y familias que aún buscan a sus muertos.

En Lleida no solo preocupaba el avance por Aragón de las tropas franquistas. También había miedo a quienes podían estar ayudándolas desde Catalunya. Esta tensión quedó reflejada en un acto del Frente Popular Antifascista celebrado el 15 de marzo de 1938 en el teatro Victoria. Los mensajes iban dirigidos a “aniquilar a los canallas de la quinta columna”. Se instaba a denunciar a quienes difundían bulos, a los “derrotistas” y a los “cobardes”. En una ciudad cada vez más inquieta, las sospechas podían recaer sobre cualquier vecino. La quinta columna, una expresión que se atribuye al general Emilio Mola, reunía a los partidarios de los sublevados que actuaban ocultos en la zona republicana. Había espías y enlaces que facilitaban fugas, y también gente que no conspiraba, pero despertaba recelos. Joan Sagués explica en su tesis sobre la Guerra Civil en Lleida que las redes catalanas, articuladas desde Barcelona, buscaron información militar y procuraron minar la moral de la población, pero no tuvieron la magnitud de las de Madrid.

En Lleida aparecen nombres y apellidos. Los comerciantes Julià y Miquel Mangrané relataron después de la guerra sus vínculos clandestinos. Julià colaboró con el Socorro Blanco, que ayudaba con dinero, comida y ropa a perseguidos, y fue enlance del grupo Concepción, dedicado a obtener datos militares. Miquel dijo que proporcionaba contactos y moneda para las fugas por Francia. Los testimonios de posguerra también señalaron a personajes conocidos de la sociedad leridana, como el arquitecto Francesc de Paula Morera Gatell, autor de numerosos edificios, el industrial del cemento Antoni Roch y el abogado Josep Sol Vallespí, que posteriormente ocuparía destacados cargos en las instituciones franquistas. El harinero Ricard Guix Pujol sostuvo que había transmitido a agentes franquistas establecidos en Francia información sobre el aeródromo de Alfés y fábricas de guerra. En Toulouse trató con Ramon Rocafort Monpeat, comerciante de la Pobleta de Bellveí, y mantuvo contactos relacionados con Aran. El Memorial Democràtic recoge documentos de espionaje sobre instalaciones de Tàrrega, bombardeada el 5 de abril de 1938.

Pero las sospechas corrían más que las pruebas. El ataque del crucero Canarias sobre Roses, el 30 de octubre de 1936, desató rumores de desembarco y se produjeron unas ochenta detenciones arbitrarias en Lleida, según José María Álvarez Pallás. Algunos presos desconfiaban incluso de otro recluso, creían que estaba allí para escucharles. La prensa anarquista advertía también de antiguos derechistas ocultos detrás de un carnet sindical.

El bombardeo de Lleida el 2 de noviembre de 1937 agravó la inquietud. La prensa pidió refugios y ayuda a las víctimas, pero también vigilancia contra los rumores. La Paeria advirtió que abriría los negocios que permanecieran cerrados y que los trabajadores ausentes podían perder su empleo. En marzo de 1938, el diario UHP consideró cómplice de la quinta columna al comerciante que no ayudase a mantener las calles con apariencia de normalidad. Hasta los partidos republicanos tuvieron que desmentir el rumor de que apoyaban un pacto con el fascismo. Mollerussa, Maials, Almatret, La Granja d’Escarp y Massalcoreig acogieron actos para levantar la moral.

Finalmente, el 3 de abril de 1938 Lleida cayó en manos franquistas. La quinta columna había existido, pero su sombra fue decididamente mucho más alargada que sus redes. Bastaba un comentario, un rumor o el pasado político de un vecino para quedar bajo sospecha.