La sexta columna, la huida para combatir con Franco

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En la retaguardia republicana se temió a la quinta columna, pero el leridano Magí Vinielles quiso contar la historia de otra, la de aquellos que no se quedaron a espiar, sino que cruzaron los Pirineos para regresar e incorporarse al ejército de Franco. En 1971 editó La sexta columna: Diario de un combatiente leridano, con prólogo de Rafael García Serrano, escritor falangista y antiguo director de Arriba. En sus páginas sigue la huida clandestina de catalanes a través de Andorra y Francia y su incorporación a las filas sublevadas. El recorrido desemboca en los frentes de combate y en la experiencia de un soldado y alférez provisional. Vinielles escribe desde la mirada de los vencedores, llama cruzada a la contienda y utiliza el lenguaje político del franquismo. La historia de una evasión es también la manera en que su autor quiso recordar la guerra décadas después.

Aquellas fugas fueron reales, aunque no pueden confundirse con todos los catalanes que combatieron con Franco. El historiador Borja de Riquer estima en unos 20.000 los movilizados en el ejército franquista. Joan Maria Thomàs contabiliza 5.450 vinculados al carlismo y 2.350 a Falange, incluidos efectivos que no combatieron en primera línea. Los carlistas, tradicionalistas y monárquicos formaron en Zaragoza el Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat; los falangistas organizaron una centuria del mismo nombre en Burgos. Según una estimación basada en registros parciales, un 16% de los integrantes documentados del Tercio procedía de Lleida. Entre sus muertos figuran Josep Ciurana Latorre, de Torrefarrera; Josep Gatnau Faura, de Balaguer, y Joan Cabestany Hortet, de Castellnou de Seana. Dos de ellos fallecieron durante la batalla del Ebro, en 1938.