Sospechoso entre los suyos, condenado por los vencedores

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“Cómo no se dónde ir, vengo a Almacelles porque aquí es donde tengo a mis amigos y saben mi pasado”. Xavier Horta Plassa pensaba que volver a casa era lo más sensato. Había nacido en Les Borges en 1913, pero su vida estaba en Almacelles, donde sus padres regentaban una droguería. Allí se vendía prácticamente de todo, desde perfumes a alimentos o cartuchos de caza. Xavier ayudaba en el negocio y, cuando podía, dedicaba tiempo a dos de sus aficiones, la fotografía y el dibujo. Militó en ERC y después en el PSUC. Durante la guerra sirvió en el ejército republicano, pero no se salvó de las sospechas. En una carta explicó que “en la brigada” desconfiaban de él y de Josep Molins, hasta el punto de que ambos se escondieron en València. Terminada la contienda, regresó a Almacelles, donde creía que sus vecinos responderían por él. Sin embargo, la Guardia Civil lo detuvo a principios de abril de 1939. El 17 de mayo fue condenado a muerte, acusado de quemar imágenes religiosas y de participar en el asalto a un cuartel en Tamarit. El testigo de este último episodio admitió después que pudo haberse equivocado. Cuatro vecinos prepararon entonces un escrito para intentar salvarle la vida. Incluso tenían un coche preparado para llevarlo a Burgos, pero el jefe local de Falange, Jaume Martorell, se negó a avalar el documento y amenazó a quienes prentendían ayudarle. Xavier siguió dibujando en la cárcel de Lleida y entre sus trabajos quedó un Popeye dedicado a su sobrina Jovita. Lo fusilaron el 18 de agosto de 1939. Fue precisamente su sobrina, Jovita Parellada, quien recuperó buena parte de las cartas y dibujos conservados por la familia. Junto con Adrián Zarco reconstruyó la historia en un estudio publicado en Shikar.