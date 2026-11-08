Victòria Alsina: «Necesitamos abrir una nueva etapa para avanzar como país»

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Victòria Alsina és la presidenta de la fundación Paral·lel 41, poloitóloga i exconsellera de Acción Exterior de la Generalitat. De hecho, este sábado el Auditori del Museu Morera fue el escenario del Fòrum del Segrià. Fòrum de país para explicar el proyecto de la entidad.

¿De dónde surge la idea de crear la fundación Paral·lel 41?

La fundación surge de un diagnóstico compartido entre muchas personas que amamos el país y creemos que no está pasando por un buen momento. Hay muchas iniciativas llenas de talento, pero consideramos que la parte política e institucional no está a la altura de lo que espera la sociedad catalana. Por eso, creemos que hace falta un espacio apartidista, que conecte personas comprometidas con el país que quieran aportar su talento para dar respuesta a los retos que tenemos por delante.

¿Cuáles son estos retos?

Hay retos que ya existían desde hace tiempo, como la falta de financiación estructural, pero los hay nuevos. El reto de la emancipación de los jóvenes, la vivienda, la inmigración, la movilidad, el modelo educativo, la Inteligencia Artificial o los retos del sector primario.

¿Qué papel quiere desempeñar la fundación ante estos retos?

Todos estos retos necesitan una respuesta, a poder ser de consenso. Si este no es posible, nuestro objetivo es establecer una serie de criterios que permitan a la sociedad catalana disponer de un carril central para avanzar y anticiparnos a todos ellos.

Habla de recuperar el catalanismo como un carril central. ¿A qué se refiere?

Como sociedad catalana, necesitamos abrir una nueva etapa en la que el catalanismo vuelva a ser ese carril central que permita avanzar. Creemos que la fundación puede volver a conectar a la gente desconectada y, sobre todo, a los jóvenes, que directamente no han conectado.

¿Se definen como catalanistas o independentistas?

Nos definimos como personas que quieren trabajar por el país. Entendemos que el catalanismo es el hilo conductor que, a lo largo de la historia, ha cohesionado a la sociedad catalana. Ha pasado por diferentes etapas, entre ellas la del soberanismo. Nosotros queremos incluir a todo el mundo, también a los soberanistas. Muchos miembros de la fundación lo son, yo misma lo soy. Creemos que es importante volver a hacernos grandes y tener claro cuáles son nuestras prioridades.

Una de las primeras iniciativas que plantean es una cumbre catalana sobre inmigración.

Durante el primer trimestre de 2027, promoveremos una cumbre catalana sobre inmigración. Pondremos sobre la mesa un modelo que nos parece la manera más útil de afrontar este gran reto que tenemos por delante y que necesita una respuesta seria. En la cumbre fijaremos nuestro posicionamiento e intentaremos hacer incidencia pública.

Como exconsellera de Exterior, ¿considera que Catalunya tiene poco peso a nivel internacional?

Catalunya está muy bien conectada internacionalmente y es muy respetada y reconocida. La gente quiere venir porque cree que hay buenas oportunidades y que se vive muy bien. Sin embargo, nos faltan espacios donde podamos tener una mayor incidencia a nivel internacional. Cuando estaba al frente de la conselleria, luchábamos por defender la sociedad catalana en todo el mundo. Actualmente, la mejor manera de tener influencia a nivel internacional es ser excelentes.

¿El catalán debería haber sido aceptado como idioma oficial en Europa?

Es inconcebible y una vergüenza que no lo sea. No hay ningún elemento sustantivo en los tratados fundacionales que impida que lo sea. Es una cuestión de voluntad política que entendemos que hay que luchar por superar.

La fundación ha hecho una parada en Lleida. ¿Qué papel tendrá en Ponent?

El Fòrum Segrià sirvió precisamente para escuchar los retos y las oportunidades para Lleida, pero también para Catalunya desde Lleida. No queremos definir la Agenda Catalana de Futuro sin escuchar a las principales ciudades del país. Por lo tanto, es muy importante ver cómo en Lleida también hay temas que preocupan, relacionados con la movilidad, la burocracia o el sector primario, entre otros.