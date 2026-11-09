Cámaras de seguridad: Objetivo, velar por la seguridad ciudadana con 133 cámaras

El departamento de Interior, a través de la dirección general de Administración de Seguridad (DGAS), tiene autorizadas a día de hoy un total de 133 cámaras destinadas a la protección de la seguridad ciudadana en las comarcas de Lleida. Son Lleida (88), Les Borges Blanques (18), Cervera (4), Agramunt (3), El Palau d’Anglesola (3) y Linyola (2), según datos facilitados por la conselleria. No obstante, hay más localidades, especialmente las que tienen más habitantes, que cuentan con cámaras.

Mollerussa, por ejemplo, dispone actualmente de 110 dispositivos de videovigilancia distribuidos entre la vía pública y los equipamientos municipales, a los que se suman otras cuatro cámaras móviles destinadas a controlar los comportamientos incívicos en las zonas de contenedores. El alcalde, Marc Solsona, indica que el ayuntamiento prevé ampliar esta red con nuevos dispositivos de lectura de matrículas en los accesos a la capital del Pla, una actuación que ya cuenta con una partida en el presupuesto municipal de 2026 y para la que se están estudiando ofertas.

Solsona destaca la utilidad de estos dispositivos para facilitar la investigación de los delitos y aseguró que el índice de resolución alcanza el 75% en las zonas que cuentan con cámaras de vigilancia. Linyola es otra localidad de la comarca con cámaras. A mediados de 2025 instalaron dos cámaras lectoras de matrículas de coche en sus dos accesos principales, las carreteras procedentes de Bellcaire y de Mollerussa.

En el Urgell, Tàrrega dispone de 24 en diferentes puntos de la vía pública y de siete lectores de matrículas de vehículos en los principales accesos al núcleo urbano y al polígono de La Canaleta. Su despliegue se culminó el pasado mes de marzo. Refuerzan el trabajo de los cuerpos de seguridad y permiten controlar el tráfico y gestionar la movilidad de forma más eficiente. En el caso de los lectores de matrículas, facilitan identificar posibles autores de delitos.

Bellpuig no cuenta de momento con ninguna y el ayuntamiento tiene previsto instalar tres lectores de matrículas en las principales rotondas de acceso al núcleo urbano durante 2027. Agramunt tiene cuatro cámaras de videovigilancia y varias en las entradas y salidas de algunos equipamientos municipales.

Otro ejemplo es Castellserà que, desde septiembre, cuenta con lectores de matrículas de vehículos en los tres accesos al pueblo. Esta medida responde a una petición vecinal planteada tras los robos producidos entre 2024 y 2025. También dispone de cámaras en varios equipamientos y la valoración es “muy positiva”.

En la Segarra, Cervera dispone de cámaras en 14 puntos estratégicos, con zonas que cuentan con más de una para garantizar una mejor cobertura. El alcalde, Jan Pomés, asegura que “para el equipo de gobierno, la seguridad de la ciudadanía es una de nuestras prioridades. Por este motivo, continuaremos ampliando la red de cámaras”. Por su parte, Guissona tiene cinco dispositivos de registro de matrículas, administradas por la Guardia Municipal y los Mossos, pero no tienen ninguna cámara de vigilancia. El primer edil, Jaume Ars, dice que les gustaría tenerlas.

Imágenes que son una prueba clave en procedimientos judiciales

Robatori a Mollerussa. - LAIA PEDRÓS

La imagen que figura en la parte superior corresponde a un frame de un robo que fue grabado en 2023 por una cámara de seguridad en Mollerussa y que los Mossos hicieron pública cuando detuvieron a los tres sospechosos. Se aportó como prueba en el procedimiento judicial. De hecho, las cámaras de videovigilancia y sus grabaciones (tanto públicas como privadas) se han convertido en elementos clave para el esclarecimiento de delitos y, posteriormente, como pruebas contra los acusados en juicios. Uno de los aspectos determinantes es que son un elemento objetivo. Así, por ejemplo, se han aportado imágenes en juicios como el del asesinato de una mujer en su piso de la calle Acadèmia de Lleida en 2017, por el que fue condenado un instalador de fibra óptica.