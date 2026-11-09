Concedidas ayudas para la entrada para una vivienda a 173 leridanos de hasta 28.700 euros

Un total de 173 jóvenes leridanos se han beneficiado de los préstamos de la Generalitat para financiar la entrada de compra de su primera vivienda. Una ayuda que cubre el 20% del valor del inmueble, no tiene intereses y que los beneficiarios deberán devolver en un plazo máximo de 35 años, una vez hayan amortizado la hipoteca. Según informaron fuentes de la Generalitat, de estos 173 jóvenes que ya han recibido el préstamo 39 son de Lleida ciudad, el importe medio de la ayuda es de 26.910,44 euros a nivel provincial y de 28.726,23 para los de la capital y el coste medio de la vivienda que han adquirido es de 138.829,04 euros y 149.290,36 euros, respectivamente. En total, el importe concedido a estos jóvenes leridanos es de 3,363 millones de euros. Asimismo, el 60% de los beneficiarios ha adquirido las viviendas con titularidad única y su edad media se sitúa en los 29,7 años.

En relación a la situación de estos solicitantes antes de recibir la ayuda para poder comprar su primera vivienda, la mayoría vivían de alquiler. Concretamente, eran el 61% de todos los de la provincia (77) y el 57% de los de Lleida ciudad (16). Por otro lado, el 31,2% de todos los solicitantes leridanos (39) y el 39,3% de los de la capital (11) vivían con sus padres y solo un 2,4% (3) estaban en viviendas cedidas. El resto de beneficiarios (7) no concretaron su situación residencial antes de recibir la ayuda de la Generalitat.

Cabe recordar que para optar a estos préstamos de emancipación juvenil, que están en vigor desde junio de 2025, se debe tener menos de 40 años y un salario que les permita contratar una hipoteca, pero no disponer de suficientes recursos para abonar el importe para la entrada de un piso. Estas ayudas las da el Institut Català de Finances (ICF) a través de un fondo de emancipación juvenil que bonifica dos puntos los tipos de interés. Mientras los beneficiarios estén pagando la hipoteca tan solo deberán pagar los intereses de forma mensual.