Enric Rubio, abogado y doctor en derecho: «Las cámaras en la vía pública no vulneran el derecho a la intimidad»

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“La videovigilancia en la vía pública es una herramienta legítima para proteger la convivencia, siempre que consiga garantías. La IA obliga a reforzarlas, no a renunciar a ellas”, comenta el abogado y doctor en Derecho Enric Rubio. Recuerda que “la ley orgánica 4/1997 permite a los cuerpos de seguridad instalar cámaras en lugares públicos para asegurar la convivencia, prevenir delitos y proteger bienes”.

Además, “la cuestión que se plantea es si las cámaras de videovigilancia instaladas para garantizar la seguridad y el orden público pueden vulnerar o afectar el derecho fundamental a la intimidad”, si bien matiza que “ninguno de estos derechos es absoluto”.

Útil con límites

Sobre la aplicación de la IA, asegura que “puede ser muy útil, pero con límites. No es lo mismo revisar una grabación después de un saqueo que un sistema que reconoce en tiempo real cada rostro dentro de una multitud. Europa ha trazado ya la frontera. El reglamento 2024/1689 de IA prohíbe la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales. Solo admite excepciones como buscar víctimas, evitar una amenaza terrorista inminente o localizar sospechosos de delitos graves previa autorización de un juez o autoridad”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Glukhin contra Rusia (2023), ya condenó el uso del reconocimiento facial para identificar y detener a un manifestante pacífico, detalla Rubio, que añade que “la línea es nítida. Identificar, bajo control judicial, quién ha roto un escaparate es legítimo. Elaborar listas de quién ejerce el derecho de manifestación, no”.

Por este motivo, concluye que “las cámaras en la vía pública no vulneran el derecho a la intimidad. Lo que hay que vigilar no es la cámara, sino su uso: transparencia, proporcionalidad, control independiente y una IA subordinada a la autorización judicial. La seguridad y la intimidad no son enemigas, lo son la impunidad y la arbitrariedad”.