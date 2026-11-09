Estudiantes del Torre Vicens buscan respaldo estatal contra el profesor condenado: “Queremos que nuestra reivindicación llegue a todos los rincones de España”

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Los estudiantes del instituto Torre Vicens han trasladado su protesta contra el profesor condenado por un delito leve de vejaciones a una alumna tras besarla sin su consentimiento hasta el XVII Congreso de Sindicatos de Estudiantes, celebrado este fin de semana en Madrid. Una representación del alumnado participó ayer en la convención para dar a conocer los hechos ocurridos en el centro y buscar respaldo a sus reivindicaciones.

Durante el congreso, representantes del sindicato de estudiantes del Torre Vicens participaron en diferentes debates en los que se compartieron las realidades que viven los estudiantes de distintos territorios, explicó Amira, portavoz del sindicato del instituto y amiga de la víctima. Las sesiones abordaron cuestiones como la política, los derechos laborales, las huelgas de los profesores, el acoso escolar o el racismo, entre otras.

Los hechos del Torre Vicens también formaron parte de estos debates, con la finalidad de visibilizar lo ocurrido y para que el caso trascienda el ámbito de Lleida. “Nos hemos asegurado de que se entere todo el mundo y que nuestra reivindicación llegue a todos los rincones de España”, aseveró Amira.

Por otro lado, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para ganar adhesiones a sus demandas y presionar para que se adopten medidas contra el docente. Por el momento, la petición a través de la plataforma digital Change.org, ha conseguido superar las 400 firmas válidas. A esta iniciativa, se suma la cuenta de Instagram @torrevicens.en.lluita, “para dar más visibilidad al caso”.

El sindicato considera insuficiente la respuesta del departamento de Educación, que apartó al profesor durante seis meses, pero este curso volvió a dar clases en otro ciclo formativo para que no tenga ningún contacto con la víctima. Insiste en que el profesor sea inhabilitado y expulsado de la carrera docente.

Los hechos fueron reconocidos por el propio docente y durante un mes, la justicia le impuso 5 días de localización permanente, la prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a más de 200 metros de ella, de su domicilio o de donde se encontrara.