Una hora esperando un autobús en Lleida: “pasaron cuatro que iban llenos, vacíos o sin indicar la ruta”

Una hora esperando el autobús para poder volver a casa dos días seguidos. Esta es la situación que vivieron tanto el jueves como ayer por la tarde al menos una veintena de personas en las paradas de Rambla d'Aragó y Blondel para coger la línea L7 (Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere) y que se suma a las quejas de otros usuarios por las pocas frecuencias que tiene esta ruta y que provoca que los buses que la recorren vayan colapsados a determinadas horas. “Es inadmisible que los pasajeros tengamos que esperar más de una hora”, lamentó una mujer afectada, que detalló que el jueves llegó a la parada a las 19.03 y no pudo subir a un vehículo hasta las 19.55 horas, mientras que ayer también tuvo que esperar una hora en la parada de Blondel. Añadió que, durante la espera, “pasaron cuatro autobuses” que iban llenos, vacíos o sin indicar la ruta que hacían. La denunciante añadió que, cuando por fin pudo subir al autobús, “cuando preguntas a los conductores, en lugar de recibir información o un trato correcto, te encuentras con respuestas de muy malas maneras”. Por todo ello, reclamó una revisión de la L7, “que garanticen el mantenimiento de los buses y mejoren tanto la frecuencia como la atención a los pasajeros”.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Autobusos de Lleida-Moventis, Paco Morales, reconoció que “la línea L7 necesita mejoras inmediatas”, ya que es la ruta con más viajeros de toda la red de transporte público. “Esta situación afecta a los conductores porque muchas veces van con los buses llenos, no puedes coger a más gente, te da la sensación que no estás haciendo un buen servicio y recibes las quejas de los viajeros, que tienen toda la razón”, dijo Morales. Añadió que ya informaron en su momento a la Paeria de la necesidad de implementar mejoras. “Sabemos que la prórroga de la concesión acaba a finales de año, pero se pueden hacer cambios inmediatos para mejorar el servicio de la L7”, añadió Morales.

La empresa concesionaria como la Paeria aseguraron el lunes que prevén llevar a cabo un refuerzo de la L7 para así mejorar su servicio “sin perjudicar a otras líneas”. Por ahora no han detallado cómo lo harán.