Intentan okupar un bloque de pisos nuevos en la zona de Copa d'Or de Lleida

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Vecinos de la calle Santi Companys de Lleida, en la zona de Copa d’Or, fustraron este domingo un intento de okupación de un bloque de nueva construcción, que aún no ha sido estrenado. El sábado, algunos propietarios fueron alertados de que tenían las puertas abiertas y detectaron cerraduras forzadas y que habían pinchado la luz.

El bloque|bloc de Copa de Oro donde intentaron okupar pisos nuevos este fin de semana.Jordi Echevarria

Ayer en dos de las viviendas de la planta baja ya se habían instalado entre cinco y seis personas. Dueños de pisos fueron amenazados por los okupas, aunque finalmente estos abandonaron la zona con colchones y varios enseres. Los propietarios denunciaron los hechos ante los Mossos y la Guardia Urbana.