La Fira de Tardor de Sort reúne a casi 6.000 visitantes en los dos días

La Fira de Tardor de Sort cerró ayer una nueva edición tras recibir cerca de 6.000 visitantes durante el fin de semana y contar con un centenar de expositores de distintos productos de proximidad y km 0. El concurso morfológico de la ovella xisqueta fue uno de los grandes protagonistas. Como novedad, incorporó un jurado popular de veinte personas, que pudieron conocer mejor la raza y participar con sus votaciones.

La gastronomía tuvo un papel destacado en el certamen con una propuesta de la cocinera Gessamí Carmés centrada en el cordero. El espectáculo de circo, los conciertos, talleres, danzas tradicionales y actividades sobre trashumancia completaron el programa para todos los públicos.