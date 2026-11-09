Lleida incorporará cámaras de vigilancia con IA a partir de diciembre: identificarán patrones, elementos y harán seguimientos

Publicado por Albert Guerrero Periodista COLAU OBRADOR Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida prevé empezar a probar la inteligencia artificial (IA) en cámaras de videovigilancia antes de finales de año. Así lo aseguró a este periódico el intendente del cuerpo, Josep Mallada, que explicó que “queremos hacer la primera prueba en diciembre. Es decir, en breve, y espero que para la campaña comercial de Navidad ya esté en funcionamiento”. El intendente añadió que “hemos visto funcionar el sistema y es lo que queríamos. Ahora se trata estrictamente de un tema informático y de servidores. Están en ello, falta dotarlo y empezar a hacer las pruebas”. Será la primera localidad leridana en utilizar la IA para este fin.

La IA se incorporará en una primera fase a 70 cámaras que actualmente ya están en funcionamiento, la mayoría en el Centro Histórico, pero también en otras repartidas por la capital del Segrià para poder hacer un análisis predictivo del tráfico. En una segunda fase, se ampliará a 120 cámaras. Respecto a su funcionamiento, su aplicación permite que, cuando detectan una situación previamente parametrizada (facilitada con algoritmos), puedan alertar a los cuerpos de seguridad y posibilitar una actuación más rápida. Por ejemplo, se pueden programar para que identifiquen determinados patrones o elementos, hagan seguimientos y detecten lo que previamente se ha indicado.

Fuentes municipales apuntan que, con este sistema, se podría llegar a reducir hasta un 25% el tiempo de respuesta inmediata frente a los incidentes que se puedan producir en la vía pública y hasta en un 40% el tiempo de investigación. “Todo va hacia la videovigilancia y la IA aplicada a ella, porque es imposible gestionar las imágenes que nos dan estos centenares de cámaras. Están 24 horas al día grabando, por lo que es una cantidad de información ingente”, afirma el intendente. Actualmente hay 270 cámaras: 212 en la vía pública y 58 en espacios municipales, según la Paeria. El objetivo es llegar a las 350 en 2027. En l’Horta hay 43 y en breve se instalarán más, doblando las actuales.